Боевик ВСУ рассказал о бесчеловечном отношении украинских командиров

15 ноября 2025, 11:33

Пленный боевик Самодай: командование ВСУ бесчеловечно относилось к солдатам

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что к личному составу его части относились бесчеловечно. Видео опубликовало Минобороны РФ.