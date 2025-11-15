Боевик ВСУ рассказал о бесчеловечном отношении украинских командиров
Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что к личному составу его части относились бесчеловечно. Видео опубликовало Минобороны РФ.
Пленника захватили в ходе освобождения Красноармейска группировкой войск «Центр» ВС России.
По его словам, по Покровску «артиллерия работала очень плотно», было много погибших и раненых, практически отсутствовала связь, не было воды, еды и боекомплекта. Командиры, утверждает он, обращались с подчинёнными как со «штрафниками» и «за людей не считали». Поскольку выхода из окружения не было, Самодай вместе с сослуживцами решил сдаться в плен.
Он добавил, что российские солдаты обращались с пленными нормально — не били, накормили и дали покурить.
Также Самодай обратился к своим товарищам с призывом сдаваться, аргументируя это тем, что «идея воевать с русскими — плохая». Кроме того, он указал на воровство и ложь Владимира Зеленского.
