Освобождение сёл Рог и Орестополь, активное продвижение ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО на 15 ноября
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ в ходе тяжелых боев добились тактического продвижения на нескольких участках. Общее продвижение составило до 500 метров. 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ попытался вернуть утраченные позиции, организовав две контратаки. Однако обе попытки были успешно отбиты, принеся значительные потери украинской стороне. Кроме того, благодаря комплексному огневому поражению российские военные сорвали еще две готовящиеся контратаки врага. В результате успешных действий уничтожено до взвода живой силы противника.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не произошло, позиционные бои носят локальный характер. В течение дня артиллерия и расчеты FPV-дронов ВС РФ активно работали по выявленным позициям и скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Павловка.
Харьковская областьВ Харьковской области подразделения ВС РФ развивают успех на нескольких тактических участках. В районе Волчанска и его окрестностей отмечается уверенное продвижение российских военных в восточном направлении. На левобережье города штурмовые подразделения, зачищая частный сектор, продвинулись вперед на 300 метров. Значительный успех достигнут и на Хатненском участке фронта, где в ходе наступления была расширена зона контроля и осуществлено продвижение по лесополосам на 500 метров.
В лесном массиве в районе Синельниково российские подразделения продвинулись вглубь на 250 метров, в результате штурма были заняты два опорных пункта противника. Боевой дух подразделений ВСУ на данном направлении продолжает падать. Так, деморализованные военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады, находившиеся на позициях с весны текущего года, массово сдаются в плен.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении сохраняется сложная и динамичная обстановка. В окрестностях Приморского идут встречные бои, где стороны предпринимают попытки перехватить инициативу и контратаковать. Сообщается, что российские подразделения ведут в этом районе медленное, но упорное продвижение в тяжелых условиях.
В районах Степногорска, Малой Токмачки и Новоданиловки ситуация носит преимущественно позиционный характер. Линия боевого соприкосновения здесь остается стабильной без существенных изменений, однако боестолкновения и артиллерийские дуэли не прекращаются. Российская артиллерия и авиация наносят удары по выявленным позициям и тыловым районам сосредоточения противника. На Гуляйпольском направлении, которое является частью Запорожского фронта, отмечается уверенное продвижение российских сил. Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Орестополь, а бои продолжаются в районах Волчьего и на подступах к Тихому.
Купянское направлениеНа Купянском направлении подразделения российской группировки «Запад» продолжают вести активные наступательные действия, улучшая свои тактические позиции. В Купянске подразделениями ВС РФ успешно проводится зачистка кварталов в районе улицы Сеньковской от остатков украинских формирований.
Из окрестностей Осиново противник, неся значительные потери, предпринимает безуспешные попытки контратак, используя устаревшую бронетехнику. Все атаки ВСУ решительно пресекаются огнем наших подразделений. В районе Степовой Новоселовки штурмовые группы ВС РФ продолжают теснить противника, методично занимая новые рубежи. Украинские формирования несут ощутимые потери в живой силе и технике.
Константиновское направлениеПодразделения ВС РФ ведут тяжелые наступательные бои в районах Иванополья и Предтечино, где противник оказывает упорное сопротивление. Севернее Часов Яра позиции противника в опорных пунктах по линиям Майское-Марково-Новомарково находятся под непрерывным огневым воздействием российской артиллерии и боевой авиации. Ведется методичное уничтожение оборонительных сооружений и живой силы ВСУ.
Покровское направлениеНа Покровском направлении российские военные развивают успешное наступление на нескольких участках, нанося противнику значительные потери. Основные усилия сосредоточены на завершении зачистки городской черты. К настоящему моменту большая часть Красноармейска находится под полным контролем российских сил. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение села Рог на восточной окраине города.
На димитровском (мирноградском) направлении подразделения ВС РФ продолжают методично дробить оборону противника. В северной части Димитрова штурмовые группы разрезали вражескую оборону по Шоссейной улице, а в поселке Светлый продолжается теснение ВСУ. Знаковым событием, демонстрирующим установление контроля над ключевыми объектами, стало водружение российского флага над шахтой в южной части Димитрова.
На Добропольском выступе продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ, продавив оборону ВСУ со стороны Полтавки, освободили Владимировку и в настоящий момент развивают наступление на Шахово. Противник предпринимает отчаянные попытки удержаться в Родинском.