Силы ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над регионами России
Средства ПВО ночью сбили 64 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над территорией Рязанской области ликвидировали 25 дронов, над Ростовской областью — 17, над Тамбовской — восемь, над Воронежской — пять, над Белгородской — два, над Саратовской — два, над Липецкой — два, над Тульской — один, над Самарской — один и над Республикой Татарстан — один.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
