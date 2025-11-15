В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

15 ноября 2025, 09:14

Губернатор Малков: Над Рязанской областью сбили 25 БПЛА, загорелось предприятие

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 15 ноября в небе над Рязанской областью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили массированную атаку ВСУ. Об этом в своем блоге заявил губернатор российского региона Павел Малков.