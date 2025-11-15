В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание
В ночь на 15 ноября в небе над Рязанской областью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили массированную атаку ВСУ. Об этом в своем блоге заявил губернатор российского региона Павел Малков.
По его словам, удалось сбить 25 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий возник пожар.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Малков. В настоящее время эксперты оценивают масштабы причиненного ущерба.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
