Боевик ВСУ расстрелял своего командира в зоне СВО

27 июля 2025, 14:28

«РВ»: Боевик ВСУ расстрелял командира и сдался в плен бойцам ВС РФ

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевик ВСУ расстрелял своего командира и сдался в плен российским военнослужащим. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).





В материале сказано, что украинца мобилизовали насильно. Сотрудники ТЦК (военкомат) задержали мужчину по пути на работу, затем, оформив документы, отправили в учебку с последующей отправкой в часть. Российские военкоры передают, что между боевиками произошла ссора, переросшая в стрельбу.





«Вернувшись на вторую линию к своему подразделению, он вступил в конфликт с командиром группы, ответственным за ротацию. Ссора переросла в стрельбу, в результате которой военнослужащий открыл огонь по командиру и его приближенным», — сказано в публикации.

