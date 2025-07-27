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Женщина пострадала из-за БПЛА ВСУ в Ленобласти

Женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Ленобласти
Фото: istockphoto/NiseriN

Женщина пострадала в результате падения обломков украинского дрона в Ломоносовском районе, Ленинградской области.



Об инциденте сообщил в соцсетях глава региона Александр Дрозденко. Чиновник проинформировал, что пожарная служба сейчас ликвидирует возгорание трехквартирного дома в Большой Ижоре.

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», — написал Дрозденко.
Губернатор добавил, что жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак дронов, обеспечат компенсацию.
Никита Кротов

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