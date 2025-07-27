Морозова: ВСУ прикрываются мирными жителями для усложнения продвижение армии РФ

27 июля 2025, 06:41

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские войска прикрываются мирными жителями, чтобы осложнить продвижение российской армии. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова для РИА Новости.





Эксперт отметила, также ВСУ таким образом создают видимость для иностранных СМИ о том, что Россия якобы атакует гражданские объекты, а именно школы и детские сады.





«ВСУ осведомлены, что в домах на прилегающей территории укрываются мирные жители. По сути, таким образом они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил РФ, с другой - создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам», — пояснила Морозова.