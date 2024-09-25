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Боевик ВСУ сдался в плен под Курском после суток в подвале с трупом сослуживца

25 сентября 2024, 12:52
Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Боевик ВСУ сдался в плен в Курской области после того, как провел сутки в подвале рядом с трупом сослуживца. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам в беседе с ТАСС. По его словам, украинец сдался во время штурма села Борки в Суджанском районе, где в течение двух суток наступали ВС РФ.


«Бойцы «Пятнашки» предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — приводят в агентстве слова собеседника.
Адигам также добавил, что вместе с украинскими военными в Курской области находятся много наемников из Латвии и Польши, а в телефоне одного из пленных нашли секретные карты с позициями ВСУ и иностранных солдат.

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Российские войска зашли в Угледар
Глава ДНР Пушилин: боевые действия уже идут в самом Угледаре
25 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевые действия уже идут в самом Угледаре в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на эфире «Соловьев Live». По его данным, в город зашла 29-я армия.
«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени», — рассказал он.
Пушилин отметил, что для Донецкой Народной Республики крайне важно освобождение Угледара, чтобы ВСУ оказались лишены всех возможностей устраивать обстрелы.
«Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами — прим.ред.)», — подчеркнул глава республики.
Он также добавил, что ВС РФ серьезно продвигаются на Угледарском направлении в сторону Курахово.

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#армия
#всу
#вс рф
#пушилин
#днр
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Курская земля усеяна трупами наёмников и солдат ВСУ
Военкор Хадая: курское приграничье усеяно трупами наёмников и солдат ВСУ
25 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/N-sky

После освобождения села Борки в Суджанском районе Курской области российские военные продолжают контрнаступление в районе Плёхова, чтобы выйти к госгранице. Об этом сообщает военкор RT Саргон Хадая.
По его словам, ВСУ несут тяжёлые потери. При этом украинские боевики пытаются сбежать со своих позиций, кто-то сдается в плен. Разведданные указывают на истощение сил противника в курском приграничье.

«Помимо трупов иностранных наёмников, здесь повсюду лежат трупы украинских солдат, отправленных на фронт на российскую территорию. Времени для их захоронения сейчас нет, так как наступление продолжается», — рассказал Хадая.

Таким образом, российское контрнаступление продолжается. В частности силами подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, заключил он.

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#всу
#солдат
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ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
25 сентября 2024, 12:20

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что под контроль населённые пункты взяли военные из подразделения «Южной» группировки российских войск.

В ходе своих наступательных действий бойцы поразили формирования 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, а также 119-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки, Константиновки и Курахова в ДНР.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль Украинска.

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#вс рф
#днр
#минобороны рф
#военные
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Провал ВСУ в Угледаре объяснили вторжением в Курскую область
Forbes: положение ВСУ в Угледаре усугубилось после вторжения в Курскую область
25 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Положение украинских войск в Угледаре ухудшилось после начала вторжения в Курскую область. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист предложил задаться вопросом о причинах провала после продолжительной обороны города. По словам Экса, после вторжения в Курскую область малочисленные подразделения ВСУ еще сильнее растянуты по всей линии боевого соприкосновения.

По этой причине, как отметил обозреватель, украинским войскам не стоит ожидать успеха на поле боя.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
#сво
#всу
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«Клокочет злость»: депутат Госдумы рассказал о полученном от дочери бойца СВО письме
Депутат ГД Иванов рассказал, что получил письмо дочери бойца СВО
25 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/fizkes

Депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале рассказал о письме, которое ему отправила дочь участника СВО.
В письме было указано, что её отец получил боевое ранение и вынужден передвигаться на каталке или костылях, поскольку на его ноге стоит аппарат Елизарова. При этом ему регулярно не выплачивают положенное довольствие.

Кроме того, бойцу постоянно приходится перемещаться между Белгородом и Ростовом-на-Дону, где находится его часть. Там его заставляют участвовать в построениях.

Комментируя данное письмо, Иванов отметил, что испытывает злость по отношению к некоторым начальникам и ответственным лицам, которые позволяют себе такое поведение.

Также депутат был удивлён, с каким равнодушием окружающие относятся к раненому бойцу. В связи с этим он намерен обратиться в военную прокуратуру.

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#сво
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ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины
25 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/Thomasaf

В Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. Отмечается, что уже возбуждены уголовные дела о мошенничества, фигурантов арестовали.
«Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи. После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — говорится в сообщении.
При помощи этих номеров мошенники с Украины звонили своим жертвам под видом российских правоохранительных органов, спецслужб и кредитных организаций.

Предварительная сумма ущерба уже перевалила за 100 миллионов рублей, а окончательный ее размер может оказаться еще больше, так как информация о новых жертвах обмана продолжает поступать. В разных регионах России уже возбудили больше 190 уголовных дел о мошенничестве, которое совершалось при помощи средств связи фигурантов.

Правоохранители также проверяют версию об отправке похищенных денег на нужды ВСУ.

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#мошенники
#документы
#информация
#всу
#фсб
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Сербский снайпер «Деки»: все больше добровольцев из Балкан приезжают на СВО
25 сентября 2024, 11:46

Фото: iStock/IherPhoto

Сербский снайпер «Деки» рассказал, что все больше добровольцев из Балкан приезжают в Российскую Федерацию для участия в специальной военной операции. Об этом информирует РИА Новости.
«Все больше и больше добровольцев приезжают с Балкан. Вот реально их достаточно много», — поделился он.

Снайпер отметил, что если раньше таких людей было мало, то сейчас они приезжают в значительных количествах. Он не уточнил, сколько именно их, но подчеркнул, что приезжают постоянно, что, по его словам, является очень важным моментом.

Собеседник отметил, что информационную повестку на Балканах в значительной степени задают западные СМИ, а истинную картину событий удается узнавать только через социальные сети и телеграм-каналы.

«В Сербии, к сожалению, на Балканах новости — это CNN, BBC, украинские новости... Балканы — это очень серьезная такая пороховая бочка. И она может взорваться в любом направлении. Нам нужно, чтобы Балканы оставались как есть — союзником России», — заметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Назван способ остановить мобилизацию на Украине
Пленный Юрченко: мобилизацию на Украине может остановить только бунт
25 сентября 2024, 11:27

Фото: istock/Diy13

Повальную мобилизацию на Украине может остановить только бунт, в котором примет участие как общество, так и военкоматы. Об этом заявил пленный боец ВСУ и бывший военком Николай Юрченко в беседе с ТАСС. По его словам, только таким образом можно прекратить насильную мобилизацию населения.
«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — пояснил он.
Юрченко также обратился к своим бывшим коллегам из военкоматов, призвав их задуматься над тем, что творят, ведь получить повестку на Украине может абсолютно каждый.

Ранее Юрченко рассказывал, что попал на фронт из-за того, что не выполнил план по выдаче повесток, за что командование отправило его в «командировку» для получения боевого опыта.

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#общество
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#сво
#всу
#плен
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Украинское командование сообщило о сложной ситуации на линии фронта
Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной из-за превосходства ВС России
25 сентября 2024, 11:13

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ситуация для украинской армии остается сложной на линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.
Уточняется, что наиболее сложными направлениями в украинском Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское. В заявлении также упоминается преимущество ВС РФ в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#солдат
#вс рф
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