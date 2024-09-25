Боевик ВСУ сдался в плен под Курском после суток в подвале с трупом сослуживца

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Боевик ВСУ сдался в плен в Курской области после того, как провел сутки в подвале рядом с трупом сослуживца. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам в беседе с ТАСС. По его словам, украинец сдался во время штурма села Борки в Суджанском районе, где в течение двух суток наступали ВС РФ.
«Бойцы «Пятнашки» предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — приводят в агентстве слова собеседника.Адигам также добавил, что вместе с украинскими военными в Курской области находятся много наемников из Латвии и Польши, а в телефоне одного из пленных нашли секретные карты с позициями ВСУ и иностранных солдат.
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