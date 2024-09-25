ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР

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Российские войска освободили населённые пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что под контроль населённые пункты взяли военные из подразделения «Южной» группировки российских войск.
В ходе своих наступательных действий бойцы поразили формирования 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, а также 119-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки, Константиновки и Курахова в ДНР.
Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль Украинска.
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В ходе своих наступательных действий бойцы поразили формирования 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, а также 119-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки, Константиновки и Курахова в ДНР.
Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль Украинска.
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Анастасия Чинкова