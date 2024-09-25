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Положение украинских войск в Угледаре ухудшилось после начала вторжения в Курскую область. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист предложил задаться вопросом о причинах провала после продолжительной обороны города. По словам Экса, после вторжения в Курскую область малочисленные подразделения ВСУ еще сильнее растянуты по всей линии боевого соприкосновения.
По этой причине, как отметил обозреватель, украинским войскам не стоит ожидать успеха на поле боя.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По этой причине, как отметил обозреватель, украинским войскам не стоит ожидать успеха на поле боя.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова