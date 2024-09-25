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После освобождения села Борки в Суджанском районе Курской области российские военные продолжают контрнаступление в районе Плёхова, чтобы выйти к госгранице. Об этом сообщает военкор RT Саргон Хадая.
По его словам, ВСУ несут тяжёлые потери. При этом украинские боевики пытаются сбежать со своих позиций, кто-то сдается в плен. Разведданные указывают на истощение сил противника в курском приграничье.
Таким образом, российское контрнаступление продолжается. В частности силами подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, заключил он.
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«Помимо трупов иностранных наёмников, здесь повсюду лежат трупы украинских солдат, отправленных на фронт на российскую территорию. Времени для их захоронения сейчас нет, так как наступление продолжается», — рассказал Хадая.
Таким образом, российское контрнаступление продолжается. В частности силами подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, заключил он.
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Элина Позднякова