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Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова

Полковник Матвийчук: Если создать нужные условия, ВСУ сами сдадут Харьков ВС РФ
17 мая 2024, 18:37
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о том, что российская армия не планирует захватывать Харьков, возможно, имел в виду создание условий, при которых украинские войска сами решат не оборонять город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, пишет Life.ru.


«Слова президента Путина о том, что мы не собираемся брать Харьков, вероятно, означают, что прямого захвата не планируется. Наша задача — создать такие условия, при которых город сам сдастся», — пояснил Матвийчук.
Среди таких условий он назвал блокаду с разных сторон, прекращение подвоза боеприпасов, оружия и личного состава, а также установление полного господства в воздухе. В результате, по мнению Матвийчука, оборона Харькова станет невыгодной.

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#Харьков
Подполье сообщает о крайне удачном ударе ВС РФ по военкомату в Одессе
Лебедев: ВС РФ ударили по военной части под Одессой
17 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удар по военной части в посёлке Дачное под Одессой, там продолжается детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«В 15:20 в Одессе был зафиксирован прилёт. Одесское Сопротивление сообщает, что прилетело в пригород Одессы, посёлок Дачное, в военную часть. Прилёт был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55 и не сильно торопятся», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
После этого, по его словам, произошло ещё несколько взрывов, хотя прилётов не было. Таким образом, подпольщик сделал вывод, что горят и детонируют склады с вооружением ВСУ.

Он добавил, что сопротивление фиксировало движение техники в сторону военной части. ВСУ везли технику, в том числе гусеничную. Гружёные грузовики проходили не менее трёх раз в сутки. Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами, заключил Лебедев.

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Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре
МО РФ публикует видео поражения «Градами» опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре
17 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ивановских десантников громят противника в районе населенного пункта Часов Яр.
Как рассказали в оборонном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня российских десантников уничтожили отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях Часова Яра.

По данным ведомства, Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в ДНР.

После получения боевой задачи они выезжают на огневые позиции и готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результат — уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских боевиков, добавили там.

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WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении

ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром
#минобороны рф
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В США оценили продвижение ВС РФ в зоне СВО за последнее время
WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении
17 мая 2024, 18:31

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России за последние недели заняла больше территорий, чем украинская армия за всё время своего летнего контрнаступления в прошлом году. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на мнение аналитиков.
«Россия заняла больше земли, чем Украина освободила за три месяца летнего контрнаступления в 2023 году», — говорится в статье.

Также автор материала отмечает, что значительное продвижение российских сил приводит к напряжению ВСУ на обширной территории и мешает подготовке армии Украины к собственному наступлению.

Ранее генерал авиации ВС Франции Брюно Клермон заявил, что продвижение ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом для всех. Речь также идет и о разведке США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.


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#всу
#вс рф
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ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром
Меркурис: ВСУ попали в ловушку под Часов Яром
17 мая 2024, 18:12

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска заманили ВСУ в ловушку под Часов Яром. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что украинские войска фактически оказались в ловушке, в каком-то котле (под Часов Яром. — ред.)», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что на донном направлении ведутся тяжелые бои. И если Часов Яр падёт, то это полностью уничтожит оборону ВСУ в Донбассе, подчеркнул Меркурис и добавил, что армия России продолжает уверенно двигаться вперед.

Ранее украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. На подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

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#вс рф
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На польско-украинской границе образовались заторы из сотен машин
17 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/reflection_art

На польско-украинской границе в Львовской области возникли пробки из сотен легковых автомобилей, сообщило украинское телевидение «Общественное» со ссылкой на Александру Кучковскую, представителя Львовского пограничного отряда.
«В настоящее время на границе с Польшей в Львовской области в очередях стоит 760 легковых автомобилей», — говорится в материале.
По информации телеканала, очереди также образовались из автобусов на основных КПП. В трех пунктах пропуска накопилось 25 транспортных средств. Причины задержек не уточняются, однако предполагается, что они могут быть связаны с новым законом о мобилизации на Украине.

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#зеленский
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Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море
17 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/reflection_art

Минобороны опубликовало кадры работы патрульных катеров и вертолетов Черноморского флота по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.
«Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Чёрного моря патрульными катерами и вертолетами Черноморского флота в ночное время», — пишет Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны заявили, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки.

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении беспилотных катеров ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких катеров в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

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Ракетчики ВС РФ в зоне СВО получили письма от русских детей из Вашингтона
17 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/oliviaelisa92

Русские дети из США прислали письма бойцам расчетов ракетных комплексов «Искандер», находящимся на линии фронта в зоне СВО. Об этом Минобороны России сообщило в телеграм-канале.
По информации ведомства, в этот раз бойцы ВС РФ получили письма от детей, являющихся учениками школы при посольстве России в Вашингтоне.

На опубликованных министерством кадрах видно, как дети пишут письма во время урока. Один из школьников вслух прочитал свое письмо, в котором выразил российским военным слова благодарности.

Бойцы, получившие письма, рассказали, что весточки от детей напоминают о том, что их ждут родные.

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#сша
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ВС РФ нанесли двойной удар «Искандером» по складу ВСУ в Одессе
Подполье: российские военные нанесли удар по военной части под Одессой
17 мая 2024, 17:22

Фото: istock/PavelRodimov

В Одессе Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по складу вооружений ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».
«Взрыв был не менее мощным, чем недавний удар по ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, расчет комплекса успешно поразил цель.

Также ранее сообщалось о ликвидации 40 боевиков ВСУ и склада безэкипажных катеров в Николаеве в результате удара ОТРК «Искандер».

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В США неожиданно высказались о ходе спецоперации на Украине
Макговерн: если ВС РФ захотят, они дойдут до Днепра
17 мая 2024, 17:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр.
Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, дела для Украины идут очень плохо, российская армия продвинулась еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда она дойдет до реки Днепр.

Он добавил, что украинские боевики находятся на грани коллапса. В театре военных действий ситуацию контролирует Москва. При этом Владимир Путин дал ясно понять, что Россия открыта к переговорам, заключил он.

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