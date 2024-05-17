Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о том, что российская армия не планирует захватывать Харьков, возможно, имел в виду создание условий, при которых украинские войска сами решат не оборонять город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, пишет Life.ru.
«Слова президента Путина о том, что мы не собираемся брать Харьков, вероятно, означают, что прямого захвата не планируется. Наша задача — создать такие условия, при которых город сам сдастся», — пояснил Матвийчук.Среди таких условий он назвал блокаду с разных сторон, прекращение подвоза боеприпасов, оружия и личного состава, а также установление полного господства в воздухе. В результате, по мнению Матвийчука, оборона Харькова станет невыгодной.
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