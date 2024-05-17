Подполье сообщает о крайне удачном ударе ВС РФ по военкомату в Одессе

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ВС РФ нанесли удар по военной части в посёлке Дачное под Одессой, там продолжается детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«В 15:20 в Одессе был зафиксирован прилёт. Одесское Сопротивление сообщает, что прилетело в пригород Одессы, посёлок Дачное, в военную часть. Прилёт был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55 и не сильно торопятся», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.После этого, по его словам, произошло ещё несколько взрывов, хотя прилётов не было. Таким образом, подпольщик сделал вывод, что горят и детонируют склады с вооружением ВСУ.
Он добавил, что сопротивление фиксировало движение техники в сторону военной части. ВСУ везли технику, в том числе гусеничную. Гружёные грузовики проходили не менее трёх раз в сутки. Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами, заключил Лебедев.
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