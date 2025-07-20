Боевик ВСУ высказался о продвижении ВС РФ в зоне СВО
Боевик ВСУ Музыкант: ВС России успешно продвигаются в зоне СВО
Российские военные успешно продвигаются в зоне спецоперации. Такое заявление журналистам телеканала CNN сделал боевик ВСУ с позывным Музыкант.
В воскресенье, 20 июля, бойцы ВС РФ освободили Белую гору в Донецкой народной республике (ДНР). Украина за сутки потеряла до 165 единиц живой силы в зоне действий группировки ВС России «Юг».
«Возможно, оно (Наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно», — прокомментировал украинский военнослужащий.Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий назвал главными целями боевых действий денацификацию и демилитаризацию Украины.