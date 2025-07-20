20 июля 2025, 20:33

Боевик ВСУ Музыкант: ВС России успешно продвигаются в зоне СВО

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные успешно продвигаются в зоне спецоперации. Такое заявление журналистам телеканала CNN сделал боевик ВСУ с позывным Музыкант.





В воскресенье, 20 июля, бойцы ВС РФ освободили Белую гору в Донецкой народной республике (ДНР). Украина за сутки потеряла до 165 единиц живой силы в зоне действий группировки ВС России «Юг».



