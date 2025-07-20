Нардеп Рады заявил о критической для ВСУ ситуации на фронте

20 июля 2025, 19:03

Дубинский назвал критической для Украины ситуацию на фронте

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Критическая ситуация на поле боя складывается для киевского режима, а Владимир Зеленский может ускорить разгром ВСУ своими действиями.





Об этом в соцсетях написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Верховной рады Александр Дубинский.





«Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым ускорит финальный разгром ВСУ», — полагает нардеп.

