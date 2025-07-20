Нардеп Рады заявил о критической для ВСУ ситуации на фронте
Дубинский назвал критической для Украины ситуацию на фронте
Критическая ситуация на поле боя складывается для киевского режима, а Владимир Зеленский может ускорить разгром ВСУ своими действиями.
Об этом в соцсетях написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Верховной рады Александр Дубинский.
«Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым ускорит финальный разгром ВСУ», — полагает нардеп.Эксперты не раз отмечали, что Зеленский делает противоречивые заявления и сделает все, чтобы продолжить боевые действия, поскольку они позволяют ему обогащаться, находясь у власти. Полномочия главы киевского режима истекли еще 20 мая прошлого года, однако он воспользовался военным положением, узурпировав власть в республике.