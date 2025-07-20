Карлсон высказался об отношении Зеленского к украинцам
Карлсон: Зеленский не считает украинцев за людей
Владимир Зеленский не считает украинцев за людей, поэтому отправляет их словно рабов в бесполезные бои. Такое мнение немецкой газете Bild выразил американский журналист Такер Карлсон в воскресенье, 20 июля.
Карлсон уверен, что в ряды боевиков ВСУ берут всех, включая граждан с особенностями развития и «отправляют их умирать».
«Нельзя просто так сказать кому-то бросить жену и детей и умереть, потому что я так сказал. Что? Ты считаешь его человеком? — Нет, не считаешь. Если ты так себя ведешь, то перед тобой не человек. Перед тобой животное, вещь, раб, твоя собственность», — сказал Такер КарлсонПленные боевики ВСУ регулярно рассказывают о зверствах своего командования. Кроме того, пленники говорят о том, что их бригады формируются из наркоманов, алкоголиков и даже мертвых людей. В республике проводится насильственная мобилизация с 24 февраля 2022 года.