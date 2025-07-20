20 июля 2025, 20:18

Карлсон: Зеленский не считает украинцев за людей

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не считает украинцев за людей, поэтому отправляет их словно рабов в бесполезные бои. Такое мнение немецкой газете Bild выразил американский журналист Такер Карлсон в воскресенье, 20 июля.





Карлсон уверен, что в ряды боевиков ВСУ берут всех, включая граждан с особенностями развития и «отправляют их умирать».



