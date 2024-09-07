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Потеря киевским режимом контроля над Покровском (Красноармейск) обрушит весь фронт, считает командир боевиков ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился с телеканалом «Фабрика новостей».
«Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР», — сказал военнослужащий.По мнению Ярославского, российские военные стали давить на ВСУ в районе Покровска, поскольку данное направление имеет приоритет, а украинцы уже не могут оказать сопротивление.
«Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении», — подчеркнул командир ВСУ.
Он добавил, что потеря Покровска нанесет еще более сильный удар по украинской армии, чем в Авдеевке, Соледаре или Артемовске.
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