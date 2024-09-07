Российские артиллеристы ударили по боевикам ВСУ под Курском — видео

Видео: Минобороны РФ
Артиллеристы группы российских войск «Север» ударили по технике и живой силе неонацистов ВСУ в Курской области, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированное в лесном массиве», — прокомментировали в ведомстве.На кадрах можно увидеть, как наносятся удары, а также взрывы с последующим возгоранием.
Ранее в Минобороны информировали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново Донецкой народной республики.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов