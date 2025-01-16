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Военнопленный Николай Каптура рассказал, что оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» издала приказ для подразделений ВСУ в Краматорске. В соответствии с новым указанием, военнослужащим запрещено передвигаться в военной форме из-за негативного отношения со стороны мирного населения. Об этом пишет РИА Новости.
Также им предписано использовать автомобили только с государственными номерами. Пленный отметил, что ситуация усугубилась после инцидента с подрывом начальника полигона, что привело к ещё большему беспокойству и указанию не появляться в форме рядом со штабами.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова