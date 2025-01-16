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Бывший командир взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николай Каптур, который добровольно сдался в плен ВС РФ, сообщил о серьезных проблемах в рядах украинских вооруженных сил. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, командиры используют дроны для сброса боеприпасов на передовые позиции своих же бойцов, чтобы предотвратить их отступление. В частности, Каптур отметил, что военнослужащие испытывают страх перед наказанием за отказ от выполнения приказов, однако случаев отказа от участия в боевых действиях все равно становится все больше.
Он также указал на запреты командиров на эвакуацию раненых, что усугубляет ситуацию на передовой. По словам Каптура, состояние в рядах ВСУ остается крайне тяжелым, и многие солдаты вынуждены самостоятельно искать способы добраться до безопасных мест.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Он также указал на запреты командиров на эвакуацию раненых, что усугубляет ситуацию на передовой. По словам Каптура, состояние в рядах ВСУ остается крайне тяжелым, и многие солдаты вынуждены самостоятельно искать способы добраться до безопасных мест.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова