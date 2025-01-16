Удар ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ

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Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow и атаку на компрессорную станцию на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ в среду утром произвели групповой удар высокоточным оружием и ударными дронами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
В результате этого удара было поражено хранилище газа в населённом пункте Стрый в Львовской области.
Как отметили в Минобороны, этот удар стал ответом на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, а также на попытку атаки компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Целью последней атаки стал срыв поставок по газопроводу «Турецкий поток», связанному с этой станцией.
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В результате этого удара было поражено хранилище газа в населённом пункте Стрый в Львовской области.
Как отметили в Минобороны, этот удар стал ответом на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, а также на попытку атаки компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Целью последней атаки стал срыв поставок по газопроводу «Турецкий поток», связанному с этой станцией.
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Анастасия Чинкова