Боевики 80-й бригады ВСУ украли весь алкоголь из магазина в тылу
В Сумской области военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады совершили дерзкий поступок. В ночь на годовщину создания подразделения они взломали магазин в одном из тыловых населенных пунктов и похитили весь алкоголь. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовиков, группа сержантов решила таким образом отметить важную дату. В настоящее время проводится проверка.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
