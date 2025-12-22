На Кубани из-за ночной атаки беспилотников ВСУ вспыхнул пожар на причалах

22 декабря 2025, 04:00

На Кубани из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены два судна и два причала, вспыхнул пожар

Фото: iStock/aerogondo

Атака БПЛА ВСУ привела к повреждению двух причалов и двух судов в поселке Волна Темрюкского района. Эту информацию распространили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Согласно публикации, всех находившихся на борту судов людей благополучно эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал — ни члены экипажей, ни сотрудники на берегу.





«На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — пояснили в пресс-службе оперштаба региона.