Омбудсмен Москалькова рассказала, как боец ВСУ сдался в плен брату-россиянину

22 декабря 2025, 07:10

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

Украинский военнослужащий, сдавшийся в плен после общения с родным братом — участником СВО, решил остаться в России. Об этой уникальной истории рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.





Изначально к омбудсмену обратилась мать-россиянка двух сыновей, которые оказались по разные стороны фронта. Семья переехала в Россию до начала специальной военной операции, но один из братьев остался на Украине, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой.



Впоследствии молодого человека мобилизовали.





«Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: «Мама, все нормально, верь в меня». Он останется у нас, в России, потому что этот человек понял, где правда и справедливость, и почему все это случилось», — рассказала уполномоченный по правам человека.