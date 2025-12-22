Омбудсмен Москалькова рассказала, как боец ВСУ сдался в плен брату-россиянину
Украинский военнослужащий, сдавшийся в плен после общения с родным братом — участником СВО, решил остаться в России. Об этой уникальной истории рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.
Изначально к омбудсмену обратилась мать-россиянка двух сыновей, которые оказались по разные стороны фронта. Семья переехала в Россию до начала специальной военной операции, но один из братьев остался на Украине, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой.
Впоследствии молодого человека мобилизовали.
Над территорией РФ за неделю устранили 1377 украинских беспилотников
В 2023 году братья, оказавшиеся в соседних населенных пунктах Запорожской области, смогли выйти на связь. Младший, на стороне сил РФ, посоветовал старшему воспользоваться специальной частотой «Волга». С ее помощью боец ВСУ заранее транслировал свое желание сдаться в плен.
Татьяна Москалькова лично передала матери весточку от сына и его ответное письмо.
«Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: «Мама, все нормально, верь в меня». Он останется у нас, в России, потому что этот человек понял, где правда и справедливость, и почему все это случилось», — рассказала уполномоченный по правам человека.