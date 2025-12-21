ПВО за три с половиной часа сбила 35 украинских дронов над Россией

21 декабря 2025, 23:45

Фото: iStock/Oselote

Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа перехватили и сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.





Дроны уничтожали 21 декабря в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Больше всего БПЛА (23 штуки) ликвидировали над акваторией Черного моря.



Также шесть беспилотников ВСУ устранили над территорией Республики Крым, три — над Азовским морем и еще три над Белгородской областью.



Ранее сообщалось, что обломки беспилотника повредили трубопровод на терминале в поселке Волна Темрюкского района, вызвав возгорание на площади 100 квадратных метров. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные и специальные службы.