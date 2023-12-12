Боевики «Айдара»* штурмовали позиции ВСУ, приняв их за российские

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Украинские боевики из нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) штурмовали украинские позиции, перепутав их с российскими.
Об этом рассказал военкор RT, ссылаясь на комбата 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Шустрый. Сообщается. Что ошибка произошла в районе Клещеевки в ДНР. На одном из опорных пунктов начали стрелковый бой.
Со слов комбата, пришли «айдаровцы» и начали штурм своих же. Возможно, боевики подумали, что этот «опорник» уже захватили российские войска, предполагает Шустрый.
По его словам, за два дня боев с «айдаровцами» российским бойцам удалось захватить трофеи: винтовку М4, РПГ американского производства и пистолет украинской сборки.
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*запрещенная в России экстремистская организация
Со слов комбата, пришли «айдаровцы» и начали штурм своих же. Возможно, боевики подумали, что этот «опорник» уже захватили российские войска, предполагает Шустрый.
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*запрещенная в России экстремистская организация
Мария Фирсова