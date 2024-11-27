Боевики «Азова»* атакуют село Копанки, освобожденное ВС РФ

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Для стабилизации ситуации на Сватово-Кременском участке украинское командование направило туда боевиков из националистического батальона «Азов». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«3-я отдельная штурмовая бригада ВФУ "Азов"* отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ранее там уже замечали украинских националистов, однако их численность не была существенной. На сегодняшний день боевики активно пытаются контратаковать в районе населенного пункта Копанки.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Элина Позднякова