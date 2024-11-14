Марочко: В Часов Яр прибыли боевики «Азова»* для устрашения ВСУ

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В район Часова Яра в Донбассе, за который продолжаются упорные бои, переброшены боевики националистического батальона «Азов»*. Их основной задачей будет устрашение других подразделений ВСУ.
Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, под Часов Яр прибыли боевики 12-й бригады специального назначения батальона «Азов»*. Официальной задачей прибывшего взвода заявлены стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей украинских формирований на данном участке.
Эксперт предположил, что указанная задача в основном будет выполняться с помощью карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВСУ. Марочко также предсказал усиление применения украинцами тяжёлых ударных дронов «Баба Яга», которые являются визитной карточкой «Азова»*.
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Александр Бойцов