Боевики «Азова»* начали применять новую тактику

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Командир роты с позывным Шмель заявил, что напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии, расположенных под Дзержинском (Торецком), находятся позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков «Азова»*. В последнее время последние начали все активнее использовать новую тактику. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, сама по себе тероборона не проявляет активности, однако боевики «Азова»* совместно с теробороной предпринимают попытки контратаковать. Он поделился, что они выходят двойками-тройками и пытаются прощупать передовые позиции российских военных. Командир добавил, что солдаты ВС РФ находят точки украинских боевиков и уничтожают их. Помимо этого, он отметил, что боевики «все чаще работают со сбросов» с дронов, в том числе с FPV.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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*запрещенная в России террористическая организация
«Не отправляют «птицу» в один конец, а скидывают взрывчатку и возвращают дрон обратно», — пояснил Шмель.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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*запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова