Судимых в Ростове-на-Дону поварих «Азова»* обменяли

Фото: istockphoto/ Volodymyr Zakharov
Россия обменяла девять женщин, которые служили в украинской националистической бригаде «Азов»*. На скамье подсудимых осталось 12 человек, информирует адвокат Татьяна Степкина.
«Да, всех женщин обменяли», — подтвердила Татьяна Степкина.
Девять женщин, которых обменяли, работали поварами в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В марте 2022 военнослужащие Донецкой Народной Республики задержали нескольких фигуранток — женщины пытались пересечь блок-пост на юго-западной окраине Мариуполя после ухудшения стратегического положения батальона. Других участниц нацбатальона задержали в апреле того же года.
Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян — их насильно переместили из Курской области. На данный момент Россия прилагает усилия, чтобы вернуть их на родину.
Читайте также:
Киев запросил списки на обмен пленными после заявления омбудсмена Москальковой
ВСУ требовали с родных пленного российского бойца выкуп в миллион рублей
Москалькова: Киев молчит о пропавших в Курской области
*организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
Ольга Енгалычева