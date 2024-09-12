Боевики покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения

Фото: iStock/Michele Ursi
Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, стараясь избежать российского окружения. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки», — написал Боуз в социальной сети X.
Он отметил, что российские бойцы уже смогли освободить от присутствия украинских боевиков несколько населенных пунктов в курском приграничье, что спровоцировало провал «идиотской авантюры» Владимира Зеленского.
Таким образом, по словам Боуза, фланг украинского вторжения рухнул.
Ранее Mash сообщал, что некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни.
Читайте также:
Минобороны подтвердило освобождение десяти населенных пунктов в Курской области
Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области
ВС РФ освободили еще два населенных пункта под Курском
Элина Позднякова