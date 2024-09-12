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Минобороны подтвердило освобождение десяти населенных пунктов в Курской области

Минобороны РФ: 10 сел в Курской области освобождены от ВСУ
12 сентября 2024, 16:30
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

12 сентября армия России продолжает громить подразделения ВСУ, зашедшие в Курскую область. На сегодняшний день от присутствия боевиков освобождено 10 населенных пунктов российского приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что противник пытается атаковать в районе Фанасеевки, Снагости и Ольговки, однако все попытки успешно пресекаются российскими военными.



Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
Боевики покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
Боуз: боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
12 сентября 2024, 17:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, стараясь избежать российского окружения. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки», — написал Боуз в социальной сети X.

Он отметил, что российские бойцы уже смогли освободить от присутствия украинских боевиков несколько населенных пунктов в курском приграничье, что спровоцировало провал «идиотской авантюры» Владимира Зеленского.

Таким образом, по словам Боуза, фланг украинского вторжения рухнул.

Ранее Mash сообщал, что некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни.

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#всу
#вс рф
#минобороны
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В Минобороны доложили последние новости в Курской области
МО РФ: Су-25 ударили по боевикам ВСУ в приграничье под Курском
12 сентября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

ВС РФ ударили по боевикам ВСУ под Курском при помощи самолетов Су-25, доложили в Минобороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — пояснили там.
В ведомстве добавили, что противник потерял бронетехнику, а также автомобили, все цели ликвидированы.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о контрнаступлении ВС РФ в Курской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики напали на Курскую область.

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#сво
#минобороны рф
#новости
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«Все идет по плану»: Зеленский впервые высказался о наступлении РФ под Курском
Зеленский впервые высказался о наступлении ВС РФ в Курской области
12 сентября 2024, 16:03

Российское контрнаступление в Курской области впервые прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках совместной конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой.
«Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану», — сказал Зеленский, однако не стал раскрывать никаких подробностей.

Украина напала на Курскую область в начале августа. Как заявляло командование ВСУ, таким образом планировалось отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

Зеленский же все время противоречит сам себе, говоря о возможных переговорах с Москвой, но при этом, гастролируя по Западу и Европе и выклянчивая военную и финансовую помощь.

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#мир
#украина
#россия
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#новости
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На Западе предсказали дальнейший ход СВО
NYT: взятие Красноармейска даст ВС РФ стратегическое преимущество над ВСУ
12 сентября 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Взятие Красноармейска в Донбассе даст российским бойцам преимущество над боевиками ВСУ, пишут обозреватели The New York Times. Журналисты подчеркнули, что успешное наступление России перережет украинским неонацистам основные пути снабжения.
«Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск — Прим. ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса», — сказано в материале.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

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#украина
#россия
#война
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СБУ сообщила о задержании пяти человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
12 сентября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/trikolor

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве были задержаны пять человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей Вооруженных сил Украины. Об этом пишет СБУ в своем Telegram-канале.
Основными целями поджигателей были микроавтобусы и внедорожники. Согласно информации канала, поджоги произошли в трех районах Киева. Подозреваемые — жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей, возрастом от 21 до 29 лет.

Им вменяется нарушение статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Грозит поджигателям до 8 лет лишения свободы.

В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».

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Боевики ВСУ попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации
Отражены 4 попытки прорыва через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего
12 сентября 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Sner

Боевики Вооруженных сил Украины попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, противник потерял до 55 человек, а также четыре танка. Помимо этого, российскими военными были уничтожены три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

В лесных районах продолжаются операции по разведке и поиску с целью выявления и нейтрализации диверсионных групп ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военный ВС России отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Некоторые части ВСУ самовольно покидают Курскую область ради спасения жизни
12 сентября 2024, 14:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания за последние дни число санитарных потерь в рядах ВСУ, находящихся в курском приграничье увеличилось до 1300 человек в сутки. Кроме того, в несколько раз возросло и число солдат, попавших в российский плен.

Таким образом, некоторые подразделения ВСУ приняли решение уйти на территорию Украины, не получив на то разрешение руководства, чтобы спасти свои жизни.

Издание также сообщало, что армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа.

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В Литве заявили, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
Глава МВД Литвы: чтобы воевать в армии другой страны, нужно получить разрешение
12 сентября 2024, 14:34

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подтвердила, что литовские граждане получают разрешение от властей страны для участия в военных действиях в армии другого государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Согласно всем законодательным актам, человек может воевать в армии другой страны только в том случае, если он получил разрешение. У нас есть такие процедуры», — пояснила она.

Кроме того, Билотайте отметила, что гражданин Литвы Кестутис Кветкус, который принимал участие в специальной военной операции на Украине на стороне России, будет лишен гражданства.

Ранее сообщалось, что около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#лидер
#сво
#всу
#песков
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Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области
ВС РФ планирует отрезать ВСУ в Курской области от снабжения
12 сентября 2024, 14:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, уже в ближайшее время российские бойцы планируют отрезать части ВСУ от снабжения по основной линии от Коренёво до Суджи, а также взять под огневой контроль трассу на хутор Зелёный Шлях, а после освободить и Любимовку. Минувшей ночью к этому населенному пункту армия России приблизилась еще на семь км.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Обуховка и хутор Покровский от боевиков ВСУ. Российские силы произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.

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