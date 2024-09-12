Минобороны подтвердило освобождение десяти населенных пунктов в Курской области

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12 сентября армия России продолжает громить подразделения ВСУ, зашедшие в Курскую область. На сегодняшний день от присутствия боевиков освобождено 10 населенных пунктов российского приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что противник пытается атаковать в районе Фанасеевки, Снагости и Ольговки, однако все попытки успешно пресекаются российскими военными.
Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области.
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Элина Позднякова