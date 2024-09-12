Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области

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Армия России в рамках своего контрнаступления в Курской области стремится отрезать части ВСУ от снабжения по линии Коренево – Суджа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, уже в ближайшее время российские бойцы планируют отрезать части ВСУ от снабжения по основной линии от Коренёво до Суджи, а также взять под огневой контроль трассу на хутор Зелёный Шлях, а после освободить и Любимовку. Минувшей ночью к этому населенному пункту армия России приблизилась еще на семь км.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Обуховка и хутор Покровский от боевиков ВСУ. Российские силы произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.
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Элина Позднякова