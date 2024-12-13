Боевики ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

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Автобус в Херсонской области обстреляли боевики ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко. Он уточнил, что погиб один человек, еще двое пострадали. Обстрел произошел на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка.
Руководитель регионального Минздрава Артыш Сат добавил, что один пострадавший в среднетяжелом состоянии, а второй получил осколочные ранения средней тяжести.
Он резюмировал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в случае надобности отправят на лечение в соседние субъекты.
Херсонская область входит в состав России с сентября 2022 года. Тогда прошел референдум, по результатам которого было принято соответствующее решение. Киевский режим посчитал голосование нелегитимным и продолжил обстрелы территорий.
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«Состояние одного из пациентов среднетяжелое — врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести — врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки», — пояснил Сат.
Он резюмировал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в случае надобности отправят на лечение в соседние субъекты.
Херсонская область входит в состав России с сентября 2022 года. Тогда прошел референдум, по результатам которого было принято соответствующее решение. Киевский режим посчитал голосование нелегитимным и продолжил обстрелы территорий.
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Никита Кротов