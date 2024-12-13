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Российские самолеты Су-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине. Об этом сообщает издание Military Watch.
Новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены истребители, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех самолетов, находящихся на вооружении в мире. Уточняется, что особенность Су-57 заключается в возможности нести ракеты «воздух — воздух», что предоставляет значительное преимущество в бою.
Согласно информации журнала, это единственный в мире истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы киевскому режиму.
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