Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ

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Украинские боевики обстреливали Курскую область из миномётов ещё до вторжения в регион. Об этом заявил эвакуировавшийся местный житель военному следователю, передает 360.ru.
По его словам, обстрелы происходили ежедневно. ВСУ запускали свои дроны, которые сбивала российская ПВО, отметил мужчина.
Он добавил, что украинские боевики оставили жителей села без воды, уничтожив водонапорную башню. Житель региона рассказал, что ВСУ также убили двух волонтёров, которые развозили обеды местным жителям. Погибшими оказались мужчина-водитель и 21-летняя девушка.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Он добавил, что украинские боевики оставили жителей села без воды, уничтожив водонапорную башню. Житель региона рассказал, что ВСУ также убили двух волонтёров, которые развозили обеды местным жителям. Погибшими оказались мужчина-водитель и 21-летняя девушка.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова