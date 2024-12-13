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Грядущий 2025 год станет годом переговоров по украинскому конфликту. Как пишут обозреватели New York Times, это плохая новость для киевского режима на фоне потерянных им земель.
«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты», — гласит публикация.
Авторы материала добавили, что в современных реалиях 2025 год всегда ассоциировался с переговорами, причем вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома.
По мнению журналистов, новоизбранный американский президент Дональд Трамп вряд ли станет поддерживать Киев в военном плане в случае новых боевых действий после перемирия.
Ранее сообщалось, какую иностранную технику уничтожила российская армия в Курской области.
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Никита Кротов