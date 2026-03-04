SHOT: Над Волгоградом прогремела вторая волна мощных ночных взрывов
Над Волгоградом прогремела вторая за ночь серия взрывов. Силы противовоздушной обороны РФ продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, хлопки в южной части города раздавались несколько раз — примерно в 01:20 и 02:40 ночи. Затем, начиная с полтретьего, прозвучало еще не менее трех взрывов. Перед этим очевидцы слышали гул двигателей и видели вспышки в небе. Предварительно, расчёты ПВО сработали по украинским дронам над городом.
Ранее «Радио 1» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил о пяти мирным жителях, пострадавших в результате налета БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
