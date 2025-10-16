Достижения.рф

Боевики ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



На месте работают аварийные службы, устраняющие последствия удара. В муниципалитете могут быть временные веерные отключения электроэнергии, в том числе уличного освещения.

Также Гладков сообщил, что в тот же день в селе Красный Октябрь дрон украинской армии ударил по автомобилю — в результате пострадал мирный житель. Водитель получил ранение руки.

Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается.

Никита Кротов

