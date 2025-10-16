Силы ПВО ночью сбили 51 БПЛА ВСУ над восемью регионами, Черным и Азовским морем
Российские силы ПВО успешно перехватили 51 украинский беспилотный летательный аппарат за ночь. Информация поступила от Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов сбили над Саратовской областью — 12. Волгоградская область отметилась 11 сбитыми аппаратами, а Ростовская — 8. Также шесть дронов уничтожили над Крымом.
В Брянской и Воронежской областях нейтрализовали по четыре беспилотника. Три аппарата сбили над Белгородом, один — над Курском. Удары пришлись также на Чёрное и Азовское моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: