В Сумской области ВСУ бросят бывших заключённых на штурм
33-й отдельный штурмовой полк ВСУ завершил восстановление боеспособности. Об этом пишет РИА Новости.
В его ряды вошли принудительно мобилизованные граждане и бывшие заключенные. По информации российских силовых структур, полк готовится к активным действиям в Сумской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
