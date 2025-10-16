ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области
В Днепропетровской области украинские военные начали использовать новый беспилотник под названием «Глазки». Об этом пишет РИА Новости.
Этот дрон имеет тепловизор и камеру высокого качества, что позволяет ему эффективно выполнять задачи. Он отличается легким весом и способен долго находиться в воздухе на большой высоте.
Военнослужащий 36-й мотострелковой бригады с позывным «Мироха» рассказал, что переход на такие дроны стал необходимостью из-за значительных потерь стандартных моделей. Новый беспилотник успешно применили в недавно освобожденной Алексеевке.
