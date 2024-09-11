Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 4 БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», — указано в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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