Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил обеспокоенность по поводу мирного плана, предложенного канцлером Германии Олафом Шольцем, который, по его словам, указывает на частичную поддержку Берлином Киева на переговорах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.