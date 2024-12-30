Минобороны сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ

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Командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив вражескую группу. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во время боя сержант выявлял расположение украинских боевиков, пути их подхода и огневые точки, после чего руководил действиями своих подчиненных. Адаев также вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим солдатам ВСУ и лично уничтожил целую группу противника, которая пыталась атаковать с фланга.
По данным российского военного ведомства, эти действия позволили ВС России удержать занимаемый ими участок.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По данным российского военного ведомства, эти действия позволили ВС России удержать занимаемый ими участок.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова