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Минобороны сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ

Минобороны РФ: боец Адаев в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ в зоне СВО
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив вражескую группу. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во время боя сержант выявлял расположение украинских боевиков, пути их подхода и огневые точки, после чего руководил действиями своих подчиненных. Адаев также вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим солдатам ВСУ и лично уничтожил целую группу противника, которая пыталась атаковать с фланга.

По данным российского военного ведомства, эти действия позволили ВС России удержать занимаемый ими участок.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украине спрогнозировали страшную судьбу в конфликте
Экс-агент СБУ Стариков: Украина погибнет в случае продолжения конфликта
30 декабря 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украине следует прекратить конфликт, если она хочет сохраниться в качестве государства, считает бывший офицер украинских спецслужб Олег Стариков. Своим мнением он поделился с YouTube-каналом Politeka.
«Оперативно-тактические кризисы, которые у нас есть <…> вот вы назвали Покровск (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — да, это оперативно-тактический кризис. Эти кризисы — уже не мелкие порезы, а уже такие серьезные порезы, (Нам нужно сделать все. —Прим. ред.), чтобы они не привели к обрушению, и к тому, что организм перестанет действовать», — прокомментировал Стариков.
Эксперт заключил, что нужно смотреть на развитие событий после 20 января 2025 года, когда в должность вступит новоизбранный президент США Дональд Трамп, обещавший завершить конфликт на Украине.

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Кертен: Россия не является врагом для Запада
30 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto/nevenmn

Российская Федерация не является врагом для Запада, заявил в соцсетях глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
«Россия нам не враг», — гласит его публикация, где прикреплен российский триколор.
На фоне спецоперации России на Украине страны коллективного Запада стали помогать неонацистскому киевскому режиму в борьбе с русским миром. Российская сторона не раз говорила о том, что оружейные поставки для боевиков ВСУ лишь затягивают противостояние, никак не решая конфликт.

На Западе при этом говорят о некоем «перемирии». Москва считает, что «перемирие» позволит противнику перегруппироваться, чтобы снова начать кровопролитие.

Перед этим стало известно, в чем МИД РФ обвинил альянс НАТО. Подробности в нашем материале.

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Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Гладков: о погибших при обстреле Белгорода в 2023 году будут помнить всегда
30 декабря 2024, 10:07

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, эта дата навсегда останется в сердцах людей. Гладков отметил, что год назад жизнь разделилась на до и после.

Губернатор добавил, что эта трагедия объединила всех граждан в одну большую семью.

Напомним, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны ВСУ. Тогда пострадали более чем 100 человек, еще 25 погибли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Премьер Грузии объяснил существующие проблемы страны
Премьер Кобахидзе: Запад наказывает Грузию из-за отказа открыть второй фронт
30 декабря 2024, 09:27

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Проблемы у Грузии появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, информирует «Взгляд».
По словам министра, Грузия «не начнет войну». Кобахидзе пояснил, что к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в Штатах и их представители в Грузии в лице «коллективного «Нацдвижения».

Отмечается, что под этим власти Грузии подразумевают бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

Напомним, в пятницу, 27 декабря, Вашингтон ввел санкции против основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью
ТАСС: ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области
30 декабря 2024, 09:04

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника, основные резервы стянуты к главной линии обороны юго-западнее Красноармейска. Переброска ВСУ зафиксирована в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка, сообщает собеседник агентства.

Уточняется, что противник в ускоренном темпе готовит рубежи обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
30 декабря 2024, 08:28

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в небе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что правительство Курской области поблагодарило бойцов ПВО. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#пво
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Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России
Посол Маслов: Греция не изменила подход к России после начала СВО
30 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
По словам посла, Москва по-прежнему слышит агрессивные антироссийские беспочвенные заявления в свой адрес. Он отметил, что ничего подобного Россия в отношении Греции себе не позволяет.

Маслов подчеркнул, что политический диалог прерван Афинами. На сегодняшний день остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД. После начала спецоперации греческой стороной было прекращено и межпарламентское взаимодействие, заключил дипломат.

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ПВО ДНР сорвали свыше полутора сотен атак ВСУ за неделю
ФСБ сообщило о 168 сорванных воздушных атаках ВСУ в ДНР за неделю
30 декабря 2024, 07:04

Фото: iStock/Oselote

Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.
Система защиты «Купол Донбасса» зафиксировала и нейтрализовала 168 беспилотников противника, действовавших над Донецком и Макеевкой. Особое внимание привлек беспилотник самолетного типа, пытавшийся атаковать Макеевский машиностроительный завод.

Кроме того, разведывательные дроны ВСУ были замечены над техническими водными узлами в Донецке, что свидетельствует о повышенной активности украинской стороны в этих районах.

Ранее «Радио 1» передавало, что группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме.

Также в ночь с 29 на 30 декабря стало известно, что Зеленский объявил о важном решении США для поддержки Украины 30 декабря. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что на этот раз Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение.

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#бпла
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Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье
30 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/IherPhoto

Российские вертолеты Ка-52М, известные как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Операция проводилась в составе смешанной тактической группы, в которой участвовали также подразделения группировки «Север». Кадры выложили в своем Telegram-канале РЕН ТВ Новости.



«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Экипажи вертолетов, выполнив удар по заданной цели, демонстрировали высокую маневренность, перемещаясь на минимальной высоте. Такой тактический ход позволил избежать попадания ракет из переносных зенитных комплексов.

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