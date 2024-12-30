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Пять контратак со стороны боевиков ВСУ отразили российские военнослужащие на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
«Отражено пять атак штурмовых групп ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.Отмечено, что бойцы ВС РФ поразили формирования 12 бригад противника. Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от росгвардейцев, пограничников и солдат.
Как отмечали в командовании ВСУ, расчет был на то, что российская армия отвлечется от Донбасса, однако план провалился.
Эксперты также считают действия ВСУ совершенно необдуманными и ошибочными.
Ранее стало известно, какой населенный пункт освободила от ВСУ российская армия.
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