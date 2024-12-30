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Минобороны рассказало об успехах ВС РФ в Курской области

МО РФ: ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Курской области
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Пять контратак со стороны боевиков ВСУ отразили российские военнослужащие на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
«Отражено пять атак штурмовых групп ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечено, что бойцы ВС РФ поразили формирования 12 бригад противника. Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от росгвардейцев, пограничников и солдат.



Как отмечали в командовании ВСУ, расчет был на то, что российская армия отвлечется от Донбасса, однако план провалился.

Эксперты также считают действия ВСУ совершенно необдуманными и ошибочными.

Ранее стало известно, какой населенный пункт освободила от ВСУ российская армия.

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Боевики ВСУ атаковали при помощи дрона больницу в Херсонской области
30 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Больницу при помощи дрона атаковали боевики ВСУ в Алешках под Херсоном, рассказал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что в результате атаки погиб зам главного врача по лечебной части Василий Борисов.
«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — сказано в публикации.
Сальдо принес соболезнования семье погибшего медика, добавив, что данное покушение на главврача является вторым по счету.

Херсонская область вошла в состав России по результатам сентябрьского референдума 2022 года, однако Украина не согласилась с итогами голосования и продолжила обстрелы.

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Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Новооленовку в ДНР
30 декабря 2024, 15:19

Фото: istockphoto/zim286

Новооленовку в Донбассе освободили от боевиков ВСУ российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие группировки «Центр» водрузили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли ДНР», — добавили в Минобороны.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

Летом 2024 года Верховный главнокомандующий предлагал Киеву отказаться от членства в НАТО, вывести ВСУ с российских территорий, а также публично признать свой безъядерный статус.

Киевский режим отказался и стал заявлять о своей «формуле мира». На Западе не раз подчеркивали, что Москва выигрывает в конфликте, поэтому она может диктовать свои условия.

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#война
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#минобороны рф
#новости
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В Белом доме заявили о новой помощи Украине
Байден: Пентагон передаст Украине сотни тысяч ракет и боеприпасов для артиллерии
30 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Пентагон в процессе передачи киевскому режиму «сотен тысяч» боеприпасов для артиллерии, а также тысяч ракет, заявил американский президент Джо Байден.
«Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», — сказано на сайте Белого дома.

Отмечено, что до конца срока действующего заокеанского лидера, Штаты будут усиливать киевские позиции.

В январе грядущего 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп придет к власти. Во время предвыборной гонки республиканец обещал прекратить украинский конфликт.

Перед этим в Госдуме назвали предпосылки к мирным переговорам по украинскому конфликту.

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Стало известно, что станет предпосылкой к мирным переговорам по Украине
Депутат Новиков: выполнение российских условий будет предпосылкой к переговорам
30 декабря 2024, 14:52

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Выполнение российских условий будет предпосылкой к началу переговоров по конфликту на Украине, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что для начала диалога необходимо обеспечить в мире долгосрочную безопасность.
«Прекращение поставок вооружений, обсуждение проблемы безопасности в целом, демилитаризация и денацификация Украины как источника постоянной угрозы для России, наличие на самой Украине легитимной стороны для переговорного процесса — вот те условия, которые нужно обеспечить, прежде чем садиться за стол переговоров и рассчитывать на достижение договоренностей», — прокомментировал Новиков.
Перед этим бывший украинский силовик рассказал, что нужно сделать Украине для сохранения собственной государственности. Эксперт отметил в этом процессе роль будущей американской администрации.

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ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в районе Новозыбкова
30 декабря 2024, 14:19

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что удар по объекту был нанесен в поселке Мамай. Согласно предварительной информации, украинские боевики использовали для атаки реактивную ракету-дрон «Пекло».

В результате произошедшего частично разрушено техническое здание, пострадавших нет. Примечательно, что данный участок нефтепровода является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной, оттуда нефть поступает и в Европу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ
Минобороны РФ: боец Адаев в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ в зоне СВО
30 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив вражескую группу. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во время боя сержант выявлял расположение украинских боевиков, пути их подхода и огневые точки, после чего руководил действиями своих подчиненных. Адаев также вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим солдатам ВСУ и лично уничтожил целую группу противника, которая пыталась атаковать с фланга.

По данным российского военного ведомства, эти действия позволили ВС России удержать занимаемый ими участок.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украине спрогнозировали страшную судьбу в конфликте
Экс-агент СБУ Стариков: Украина погибнет в случае продолжения конфликта
30 декабря 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украине следует прекратить конфликт, если она хочет сохраниться в качестве государства, считает бывший офицер украинских спецслужб Олег Стариков. Своим мнением он поделился с YouTube-каналом Politeka.
«Оперативно-тактические кризисы, которые у нас есть <…> вот вы назвали Покровск (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — да, это оперативно-тактический кризис. Эти кризисы — уже не мелкие порезы, а уже такие серьезные порезы, (Нам нужно сделать все. —Прим. ред.), чтобы они не привели к обрушению, и к тому, что организм перестанет действовать», — прокомментировал Стариков.
Эксперт заключил, что нужно смотреть на развитие событий после 20 января 2025 года, когда в должность вступит новоизбранный президент США Дональд Трамп, обещавший завершить конфликт на Украине.

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Кертен: Россия не является врагом для Запада
30 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto/nevenmn

Российская Федерация не является врагом для Запада, заявил в соцсетях глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
«Россия нам не враг», — гласит его публикация, где прикреплен российский триколор.
На фоне спецоперации России на Украине страны коллективного Запада стали помогать неонацистскому киевскому режиму в борьбе с русским миром. Российская сторона не раз говорила о том, что оружейные поставки для боевиков ВСУ лишь затягивают противостояние, никак не решая конфликт.

На Западе при этом говорят о некоем «перемирии». Москва считает, что «перемирие» позволит противнику перегруппироваться, чтобы снова начать кровопролитие.

Перед этим стало известно, в чем МИД РФ обвинил альянс НАТО. Подробности в нашем материале.

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Гладков: о погибших при обстреле Белгорода в 2023 году будут помнить всегда
30 декабря 2024, 10:07

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, эта дата навсегда останется в сердцах людей. Гладков отметил, что год назад жизнь разделилась на до и после.

Губернатор добавил, что эта трагедия объединила всех граждан в одну большую семью.

Напомним, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны ВСУ. Тогда пострадали более чем 100 человек, еще 25 погибли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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