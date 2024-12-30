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Новооленовку в Донбассе освободили от боевиков ВСУ российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие группировки «Центр» водрузили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли ДНР», — добавили в Минобороны.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
Летом 2024 года Верховный главнокомандующий предлагал Киеву отказаться от членства в НАТО, вывести ВСУ с российских территорий, а также публично признать свой безъядерный статус.
Киевский режим отказался и стал заявлять о своей «формуле мира». На Западе не раз подчеркивали, что Москва выигрывает в конфликте, поэтому она может диктовать свои условия.
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