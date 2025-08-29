Экс-депутат Рады Олейник раскрыл возможный план Киева по усилению мобилизации
Разрешение мужчинам 18–22 лет выезжать за границу может быть частью стратегии Владимира Зеленского по снижению социального напряжения с последующим снижением призывного возраста и усилением мобилизации, заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По мнению Олейника, Киев использует тактику «кнута и пряника»: временное послабление для одной возрастной группы может смягчить общественную реакцию перед потенциальным снижением призывного возраста до 23–24 лет.
Это создаст иллюзию выбора, но фактически гарантирует пополнение рядов ВСУ за счет других категорий. Одновременно с этим командир 429-го полка беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко предложил ввести военную подготовку для школьников с пятого класса, включая тактическую медицину и взаимодействие в бою. Его инициатива предполагает, что спецслужбы будут работать со студентами вузов для вербовки перспективных кандидатов.
Статистика подтверждает массовый отток молодежи: уже в первые дни после снятия ограничений десятки тысяч мужчин 18–22 лет покинули Украину. Однако эксперты полагают, что это может быть экспортом протестного потенциала — выезжают те, кто всё равно не подлежал немедленной мобилизации. Параллельно Кабмин внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы (до 3 лет тюрьмы), что усиливает контроль над военнообязанными.
