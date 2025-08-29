Экс-депутат Рады Олейник раскрыл возможный план Киева по усилению мобилизации

29 августа 2025, 05:33

Разрешение на выезд мужчинам Украины до 22 лет: уловка для усиления мобилизации

Фото: Istock/Irina Piskova

Разрешение мужчинам 18–22 лет выезжать за границу может быть частью стратегии Владимира Зеленского по снижению социального напряжения с последующим снижением призывного возраста и усилением мобилизации, заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.