Врачи «Днепра» спасли бойца, потерявшего четыре литра крови
Военные медики группировки войск «Днепр» успешно провели сложную хирургическую операцию, спасая жизнь бойца, который потерял почти четыре литра крови из-за серьезного повреждения подвздошных сосудов. Об этом сообщил военный врач с позывным «Питер», пишет РИА Новости.
По словам медика, потеря такого объема крови — это критическая ситуация, так как в организме человека в среднем содержится около пяти — шести литров крови.
«Человек потерял почти четыре литра крови, и это очень много. Мы перевязали все поврежденные сосуды, стабилизировали состояние пациента и провели переливание крови и плазмы. Все сделали на совесть», — отметил врач.
Раненного бойца успешно доставили в Москву, где местные врачи были впечатлены сложностью операции, проведенной военными медиками.
«Мы получили сообщение от коллег из Москвы: «Как вы это сделали?» Все были поражены результатом», — добавил офицер.
Эта операция подчеркивает высокий уровень профессионализма и готовности медицинского персонала группировки «Днепр» в условиях боевых действий.