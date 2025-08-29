Врачи «Днепра» спасли бойца, потерявшего четыре литра крови

29 августа 2025, 07:40

Фото: iStock/Gumpanat

Военные медики группировки войск «Днепр» успешно провели сложную хирургическую операцию, спасая жизнь бойца, который потерял почти четыре литра крови из-за серьезного повреждения подвздошных сосудов. Об этом сообщил военный врач с позывным «Питер», пишет РИА Новости.





По словам медика, потеря такого объема крови — это критическая ситуация, так как в организме человека в среднем содержится около пяти — шести литров крови.





«Человек потерял почти четыре литра крови, и это очень много. Мы перевязали все поврежденные сосуды, стабилизировали состояние пациента и провели переливание крови и плазмы. Все сделали на совесть», — отметил врач.

«Мы получили сообщение от коллег из Москвы: «Как вы это сделали?» Все были поражены результатом», — добавил офицер.