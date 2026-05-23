БПЛА ВСУ атаковали российское предприятие

23 мая 2026, 16:47

Губернатор Махонин: БПЛА ВСУ сбили на подлете к промпредприятию в Пермском крае

Об атаке беспилотников на промышленное предприятие региона сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам в Макс, несколько БПЛА сбили на подлёте силами Минобороны и мобильными огневыми группами.





Предварительно, пострадавших нет. Угроза для жителей отсутствует, на месте работают оперативные службы.



