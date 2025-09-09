Боевики ВСУ атакуют Донецк ракетами Storm Shadow

09 сентября 2025, 21:35

ТАСС: Боевики ВСУ бьют по Донецку ракетами Storm Shadow

Фото: istockphoto/vadimrysev

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow, сообщили ТАСС в оперативных службах.





ВСУ обстреливают Донецк третий день подряд. Вчера по столице Донецкой народной республики и Макеевке были нанесены удары ракетами Storm Shadow и реактивными дронами «Паляница». В результате пострадали 16 человек, двоих жителей спасти не удалось.





«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — сказал собеседник агентства.