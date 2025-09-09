Боевики ВСУ атакуют Донецк ракетами Storm Shadow
ТАСС: Боевики ВСУ бьют по Донецку ракетами Storm Shadow
Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow, сообщили ТАСС в оперативных службах.
ВСУ обстреливают Донецк третий день подряд. Вчера по столице Донецкой народной республики и Макеевке были нанесены удары ракетами Storm Shadow и реактивными дронами «Паляница». В результате пострадали 16 человек, двоих жителей спасти не удалось.
«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — сказал собеседник агентства.
7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников, в том числе был поражён парк «Гулливер» — там получили ранения шесть мирных жителей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести: двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две женщины 2003 года, одна — 2006 года и девочка 2011 года рождения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает ответственных членов международного сообщества дать должную оценку атакам Киева на российские регионы, совершённым 8 и 9 сентября.